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Стало известно, когда пройдет обряд констатации смерти папы Римского

Ватикан: обряд констатации смерти папы Римского Франциска пройдет 22 апреля
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Andrea Franceschini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обряд констатации смерти папы Римского Франциска пройдет 22 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана, передает РИА Новости.

В тот же день тело понтифика будет помещено в гроб.

21 апреля кардинал Кевин Фаррелл официально подтвердил смерть папы Римского. Он рассказал, что Франциск скончался в 08:35 по мск. Кардинал отметил, что вся жизнь папы Римского была посвящена служению Господу и церкви. Он сказал, что понтифик научил людей жить с ценностями Евангелия — с верностью, мужеством и любовью.

Фаррелл подчеркнул, что конклав (процесс избрания нового папы. — прим. ред.) пройдет в течение 15—20 дней после даты смерти понтифика.

Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни. Он был избран папой 13 марта 2013 года и стал первым латиноамериканским папой и представителем Ордена иезуитов на папском посту.

Ранее мусульмане России назвали папу Римского миротворцем.

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