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Скончался папа Римский

Reuters: папа Римский Франциск скончался
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Remo Casilli/Reuters

Папа Римский Франциск скончался на 89 году жизни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ватикан.

По словам кардинала Фаррелла, Франциск умер в 7:35 (10:35 мск).

«Вся его жизнь была посвящена служению Господу и  его церкви»,  — подчеркнул кардинал.

Франциск был избран папой Римским 13 марта 2013 года. Он стал первым латиноамериканским папой и представителем Ордена иезуитов.

20 апреля Франциск во время традиционного пасхального послания заявил, что мира на земле нельзя достичь без разоружения, а стремление защищаться не должно перерастать в гонку вооружений.

Понтифик выразил сочувствие страдающим христианам в Палестине и Израиле. Также он призвал молиться за христианские общины в Ливане и Сирии и воззвал к миру на Украине.

В этот же день папа Римский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Встреча прошла на фоне напряженности между Ватиканом и администрацией президента США Дональда Трампа из-за «репрессий» американского лидера в отношении мигрантов и сокращения международной помощи.

Ранее кардинал заявил, что папе Римскому придется заново учиться говорить после лечения.

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