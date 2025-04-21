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Вице-президент США рассказал о своей последней встрече с папой Римским

Вице-президент США Вэнс: папа Римский Франциск был явно очень болен

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что папа Римский Франциск был «очевидно болен» во время встречи с ним 20 апреля в Ватикане. Об этом он написал в соцсети Х.

«Я был рад увидеть его вчера, хотя он был очевидно очень болен», — поделился своими наблюдениями американский политик.

Вэнс добавил, что навсегда запомнит проповедь Франциска в начале пандемии COVID-19. По его словам, она была «действительно прекрасна».

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля после продолжительной болезни. Его не стало в 07:35 (08:35 мск) в возрасте 88 лет.

По словам кардинала Кевина Фаррелла, процесс избрания нового папы Римского пройдет в течение 15—20 дней после смерти понтифика.

14 февраля Франциска экстренно госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Дважды его состояние ухудшалось до критического, но врачам удавалось его стабилизировать.

22 марта кардинал Виктор Мануэль Фернандес заявил, что папе Римскому придется заново учиться говорить после лечения. Также он опроверг слухи о том, что понтифик хочет отречься от престола.

За день до смерти, 20 апреля, Франциск провел личную встречу с вице-президентом США, а также записал традиционное пасхальное послание для верующих.

Ранее Эдгард Запашный вспомнил о необычном подарке от папы Римского Франциска.

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