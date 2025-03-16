В Сирии возобновят авиарейсы между Дамаском и Алеппо

ТАСС: регулярные авиарейсы между Дамаском и Алеппо возобновят с 20 марта

В Сирии возобновят регулярные авиарейсы между Дамаском и Алеппо с 20 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местного авиаперевозчика.

«С 20 марта по четвергам и воскресеньям начинаем летать между Дамаском и Алеппо», — отметил собеседник агентства.

Это два самых крупных аэропорта в Сирии, которые временно закрылись 8 декабря 2024 года на фоне падения власти Башара Асада в стране. Особый режим работы аэропортов был установлен с 12 декабря до 18 декабря. Уже 13 декабря стало известно, что они возобновили работу для зарубежных бортов по специальным разрешениям.

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее в МИД заявили об открытии российской военной базы в Сирии для сирийских граждан.