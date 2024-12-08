Аэропорт Аллепо вслед за Дамаском прекратил принимать рейсы

Международные аэропорты Алеппо и Дамаска отменили прилеты и вылеты всех рейсов до 17 и 18 декабря соответственно. Об этом говорится в специальном сообщении NOTAM, передает ТАСС.

Работа аэропорта Дамаска может быть возобновлена в 19:00 (22:00 мск) 18 декабря.

Утром 8 декабря сирийские повстанцы, воюющие против правительства президента Башара Асада, заявили, что взяли под контроль Дамаск и свергли действующий режим.

Президент страны Башар Асад покинул страну, улетев в неизвестном направлении. Лидер сирийских повстанцев Ахмед аш-Шараа заявил, что госучреждения останутся под надзором премьер-министра Мохаммада Гази аль-Джалали, который остался в Сирии, до официальной передачи власти.

По словам главы сирийского правительство, в истории страны начался новый этап.

Ранее повстанцы выпустили заключенных из тюрьмы в Сирии, прозванной «Человеческой бойней».