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В МИД заявили об открытии российской военной базы в Сирии для сирийских граждан

Захарова: РФ открыла свою военную базу Хмеймим для ищущих спасения граждан Сирии
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MFA Russia/Global Look Press

Россия открыла свою военную базу Хмеймим для граждан Сирии, ищущих спасения. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Наши военные приютили более 8 тысяч [людей], это статистика на момент вчерашнего дня, более 8 тысяч, может быть, даже ближе к 9 тысячам сирийцев. В основном речь идет о женщинах, детях», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что в настоящее время нет какой-либо информации о гражданах России, которые пострадали в результате последних событий в Сирии.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, поддерживающими новое сирийское руководство, и подразделениями, лояльными экс-президенту Сирии Башару Асаду. Наиболее интенсивные бои разгорелись в городе Джебла, где проживает алавитское население — религиозное меньшинство, к которому относится семья экс-президента.

11 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена развитием событий в Сирии. Глава ведомства подчеркнул, что в республике нужно обеспечить вовлечение всех групп в политический процесс.

Ранее в Сирии сторонники Асада попытались атаковать казарму с военными.

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