Главные аэропорты Сирии частично возобновили работу

Аэропорты Дамаска и Алеппо возобновили работу для зарубежных бортов по специальным разрешениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специальное сообщение NOTAM.

«Все рейсы в/из аэропорта приостановлены за исключением рейсов по специальным разрешениям от органа контроля гражданской авиации», — указано в сообщениях аэропортов Дамаска и Алеппо.

Это два самых крупных города и аэропорта в Сирии, которые временно закрылись 8 декабря на фоне падения власти Башара Асада в стране. Особый режим работы установлен с 20:00 по всемирному времени (23:00 мск) 12 декабря до 15:00 по всемирному времени (18:00 мск) 18 декабря.

Отдельно представитель компании «Сирийские авиалинии» заявил, что рейсы между Дамаском и Москвой могут быть возобновлены 18 декабря.

До этого сирийская авиакомпания Cham Wings возобновила продажу билетов из Дамаска в Россию.

На данный момент доступны билеты на рейс из Дамаска в Москву 18 декабря, а в обратном направлении — на 19 декабря.

Ранее Песков ответил на вопрос о влиянии событий в Сирии на ход СВО.