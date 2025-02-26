В Москве арестовали заместителя губернатора Вологодской области

Басманный суд Москвы принял решение заключить под стражу заместителя губернатора Вологодской области Дениса Алексеева по обвинению в получении взятки. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник будет находиться под арестом до 24 апреля, отметило агентство.

Кроме того, аналогичную меру пресечения суд избрал в отношении главы представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова.

25 февраля Бочарова и Алексеева задержали в российской столице. По данным «Ъ», взятку в 100 млн рублей Алексеев и Бочаров вымогали у вологодской лесопромышленной компании за возобновление договора об аренде земельных участков под вырубку леса.

Задержание вице-губернатора подтвердил глава региона Георгий Филимонов. При этом он заявил, что Алексеев не имел никакого отношения к лесной отрасли Вологодчины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

17 февраля сообщалось, что в отношении заместителя губернатора Ростовской области было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В тот же день его задержали. Позже суд избрал в отношении вице-губернатора меру пресечения в виде домашнего ареста.

До этого против бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия. На данный момент он находится в СИЗО Москвы. В декабре Кушнарев также стал фигурантом уголовного дела о получении взятки.

Ранее экс-министра сельского хозяйства Карелии приговорили к 15 годам тюрьмы.