Министр транспорта Ростовской области стал фигурантом дела о взятке

Министр транспорта — замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

«В отношении Кушнарева возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Он был задержан при получении 27 млн рублей сотрудниками УФСБ России по Ростовской области», — сказал источник.

25 ноября были задержаны Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко. В отношении замгубернатора российского региона возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 24 января 2025 года.

Кушнарев возглавил министерство транспорта Ростовской области в 2014 году. В период с 2016 по 2019 годы чиновник занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону. В 2021 году его избрали депутатом Госдумы VIII созыва, но его полномочия досрочно прекратили в конце мая 2024 года.

Ранее экс-замгубернатора Брянской области не признал вину по делу о взятке.