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Замгубернатора Ростовской области подозревают в превышении полномочий

ФСБ: дело о превышении полномочий возбудили против замгубернатора Рачаловского
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Пресс-служба Минсельхозпрода Ростовской области

В отношении заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

«В отношении Рачаловского К. Н. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий. — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

О задержании Рачаловского стало известно утром 17 февраля.

Позже, по данным Telegram-канала Shot, в здании правительства Ростовской области провели обыски. По данным канала, у следователей возникли вопросы к министру в рамках расследования уголовного дела в отношении министра финансов региона Лилии Федотовой.

В начале февраля Ленинский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении должностных полномочий.

Ранее экс-министра сельского хозяйства Карелии приговорили к 15 годам тюрьмы.

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