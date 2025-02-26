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В Москве по делу о взятке арестовали главу вологодского представительства

Главу вологодского представительства в Москве Бочарова арестовали до 24 апреля
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Басманный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО руководителя представительства Вологодской области в столице Кирилла Бочарова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство органов предварительного расследования в отношении Бочарова удовлетворить и избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 апреля», — огласил решение судья.

Бочарова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

25 февраля Бочарова и вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева задержали в российской столице. По данным «Ъ», взятку в 100 млн рублей Алексеев и Бочаров вымогали у вологодской лесопромышленной компании за возобновление договора об аренде земельных участков под вырубку леса.

Задержание вице-губернатора подтвердил глава региона Георгий Филимонов. При этом он заявил, что Алексеев не имел никакого отношения к лесной отрасли Вологодчины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве суд арестовал имущество семьи и аффилированных лиц экс-мэра Сочи.

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