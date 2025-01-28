Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ростовского экс-замгубернатора перевели в СИЗО Москвы

Экс-министра транспорта Ростовской области Кушнарева перевели в СИЗО Москвы
close
Александр Блотницкий/РИА Новости

Бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева перевели из ростовского СИЗО в следственный изолятор Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ноябре были задержаны Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко. В отношении замглавы региона возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия.

В декабре Кушнарев стал также фигурантом уголовного дела о получении взятки. Против него возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Он был задержан при получении 27 млн рублей сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Кушнарев возглавил министерство транспорта Ростовской области в 2014 году. В период с 2016 по 2019 годы чиновник занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону. В 2021 году его избрали депутатом Госдумы VIII созыва, но его полномочия досрочно прекратили в конце мая 2024 года.

Ранее заместитель мэра Иркутска посоветовал всем чиновникам посидеть в тюрьме «хотя бы годик».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами