Ростовского экс-замгубернатора перевели в СИЗО Москвы

Бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева перевели из ростовского СИЗО в следственный изолятор Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ноябре были задержаны Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко. В отношении замглавы региона возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия.

В декабре Кушнарев стал также фигурантом уголовного дела о получении взятки. Против него возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Он был задержан при получении 27 млн рублей сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Кушнарев возглавил министерство транспорта Ростовской области в 2014 году. В период с 2016 по 2019 годы чиновник занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону. В 2021 году его избрали депутатом Госдумы VIII созыва, но его полномочия досрочно прекратили в конце мая 2024 года.

Ранее заместитель мэра Иркутска посоветовал всем чиновникам посидеть в тюрьме «хотя бы годик».