Вымогал 100 млн рублей. Вице-губернатора Вологодской области задержали в Москве

В Москве 25 февраля задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства региона Кирилла Бочарова. Их обвиняют в получение взятки в особо крупном размере. По данным «Ъ», ее Алексеев и Бочаров вымогали у вологодской лесопромышленной компании за возобновление договора об аренде земельных участков под вырубку леса. Задержание вице-губернатора подтвердил глава региона Георгий Филимонов. При этом он заявил, что Алексеев не имел никакого отношения к лесной отрасли Вологодчины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Москве задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства региона Кирилла Бочарова за получение взятки. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, оперативники ФСБ и следователи Следственного комитета (СК) РФ поймали Алексеева и Бочарова с поличным при получении 30 млн руб. днем 25 февраля. Передача денег происходила прямо в помещении регионального представительства в Староконюшенном переулке. По версии следствия, это была лишь часть средств. Общая сумма взятки составляла 100 млн руб.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обоим чиновникам уже предъявлено обвинение, свою вину Алексеев и Бочаров, по предварительным данным, отрицают. При этом источники «Ъ» в региональных органах власти допускают, что вице-губернатор Вологодской области мог попасть в эту историю случайно.

Ожидается, что 26 февраля суд изберет фигурантам меру пресечения, сообщило агентство «Интерфакс».

Вымогали деньги у лесопромышленников

По данным следствия, Денис Алексеев и Кирилл Бочаров вымогали деньги у руководства вологодской лесопромышленной компании АО «Березник». Средства предназначались, как пишет «Ъ», за возобновление договора об аренде земельных участков под вырубку леса в регионе.

«Кроме того, речь шла об «общем покровительстве» и возможном участии компании в инвестиционных проектах регионального правительства», — говорится в публикации.

Предварительно, свои требования Алексеев и Бочаров предъявили руководству «Березника» еще несколько месяцев назад. За это время представитель Вологодской области в Москве уже получил 20 млн руб. При этом встреча проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, так как лесопромышленники ранее обратились к ним .

По неподтвержденным данным, помеченные купюры, переданные Бочарову, были найдены у него дома.

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Адвокат Алексеева Роман Глинин комментировать задержание и возбуждение уголовного дела о взятке отказался. Защита Кирилла Бочарова была недоступна.

«Между тем, по словам близких к следствию источников «Ъ», полпред на первых допросах от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции , позволяющую не свидетельствовать против себя и своих близких», — уточнило издание.

Алексеев, по неподтвержденным данным, сослался на плохое самочувствие, заявив, что представит свою позицию позже.

Не был связан с лесной отраслью

Задержание вице-губернатора Вологодской области подтвердил глава региона Георгий Филимонов. При этом он сообщил, что Алексеев не имел никакого отношения к лесной отрасли Вологодчины.

«Замечу, что некоторые СМИ, не разобравшись, начали увязывать случившееся с работой Алексеева на Вологодчине — это не так. К лесной отрасли региона он не имел никакого отношения, а функционал был связан исключительно с работой Представительства области в Москве», — отметил губернатор региона.

Филимонов выразил надежду, что правоохранительные органы справедливо разберутся в ситуации. По его словам, выводы можно будет делать лишь после окончания следствия. Глава Вологодской области также отметил, что декриминализация лесной сферы в регионе «была, есть и будет на особом контроле».

О задержании главы представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова Филимонов не упомянул.