Замгубернатора Ростовской области избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для заместителя губернатора Ростовской области Константина Рачаловского. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, суд постановил избрать Рачаловскому меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

17 февраля в отношении заместителя губернатора Ростовской области было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. О его задержании стало известно 17 февраля.

До этого против бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия. На данный момент он находится в СИЗО Москвы. В декабре Кушнарев стал также фигурантом уголовного дела о получении взятки.

Ранее экс-министра сельского хозяйства Карелии приговорили к 15 годам тюрьмы.