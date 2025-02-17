В Ростовской области задержали главу министерства сельского хозяйства

В Ростовской области задержали заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Рачаловский задержан», — заявил источник агентства.

До этого против бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия. На данный момент он находится в СИЗО Москвы.

В декабре Кушнарев стал также фигурантом уголовного дела о получении взятки. Против него возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Он был задержан при получении 27 млн рублей сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Помимо этого, в начале февраля Ленинский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении должностных полномочий.

Ранее экс-министра сельского хозяйства Карелии приговорили к 15 годам тюрьмы.