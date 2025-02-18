Внучке бывшего мэра Самары продлили арест по делу об убийстве родственников

Суд оставил под стражей внучку экс-мэра Самары Тархова по делу об убийстве

Суд оставил под стражей внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова по делу о двойном убийстве. Об этом сообщает ТАСС.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявил судья.

7 февраля Следственный комитет предъявил Тарховой обвинение в убийстве дедушки и бабушки.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления. Девушка приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости для того, чтобы скрыть следы убийства. Позднее тела экс-мэра и его жены искали на мусорном полигоне, но поиски не увенчались успехом.

Telegram-канал Mash писал, что у следователей также появилась версия, что тела Тарховых могли быть растворены. Если это подтвердится, то от жертв могли остаться только зубы, которые будет сложно найти. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что тела экс-мэра Самары и его жены будут искать с помощью GPS-трекеров.