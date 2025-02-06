Отчим в ОПГ, мать в колонии, дед в канистрах. Что известно об убийстве экс-мэра Самары

Жильцы дома, где могли убить экс-мэра Самары Тархова, попросили не беспокоить их

По подозрению в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги арестована их внучка Екатерина Тархова. В квартире у девушки нашли телефоны и паспорта дедушки и бабушки. Также установлено, что она успела продать автомобиль пары и ювелирные изделия. Всего, как полагают следователи, Тархова рассчитывала получить 145 млн рублей с продажи имущества родственников. Их останки она могла утилизировать в канистрах.

Следователи нашли доказательства причастности к убийству бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи их внучки Екатерины. Как сообщает СК России, девушка готовилась к совершению преступления. В частности, она приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости.

«Следователями установлены места, где фигурантка приобретала их, а также иные предметы, используемые в целях сокрытия следов преступления. В ходе обыска в квартире подозреваемой обнаружены и изъяты принадлежавшие жертвам телефоны и паспорта, установлены места сбыта ювелирных изделий родственников», — говорится в сообщении СКР.

Кроме того, следователи нашли автомобиль, которым ранее владела Наталья Тархова.

СМИ распространили кадры, на которых Екатерина Тархова несет бочку, в которой, предположительно, находятся останки родственников. Тела пока не найдены.

Внучка экс-мэра арестована на два месяца.

Силовики продолжают осмотры, допросы соседей, свидетелей, изучают записи с видеокамер. Кроме того, по делу назначено несколько комплексных судебных экспертиз.

Рассматривается также версия о возможных соучастниках Екатерины.

Жильцы дома на Вилонской улице, где проживал экс-мэр, попросили журналистов «не нарушать их покой». У подъезда дежурит сотрудник правоохранительных органов, который никого не пускает внутрь.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») возбуждено в понедельник, 3 февраля. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства. Исполняющий обязанности начальника регионального СУ СКР Андрей Поздеев вскоре должен представить доклад о ходе расследования дела.

О пропаже экс-мэра заявил его бывший заместитель Александр Кузнецов, который пытался поздравить босса с Новым годом и днем рождения, но не смог дозвониться. Тогда он связался с Екатериной, после разговора с которой заподозрил неладное и обратился в полицию.

Сын в детдоме, бабушка в тюрьме

Шестилетнего правнука Тархова, сына Екатерины, отправили в детский дом, так как у мальчика больше нет родственников, пишет Telegram-канал SHOT.

Тархова родила ребенка от своего бывшего бойфренда, который сейчас живет в Израиле. Малышу дали фамилию и отчество по имени деда, отец в свидетельство о рождении не вписан.

Детский омбудсмен Юлия Николаева рассказала «Газете.Ru», что судьба ребенка будет определяться по совокупности всех выявляемых обстоятельств.

«Органы опеки, если ребенок оказался без попечения родителей/законных представителей, в рамках правового поля обеспечивают защиту его прав и интересов и решают вопрос его дальнейшего устройства/ жизнеустройства. Идут следственные действия, поэтому не владею иной информацией», — отметила она.

У малыша также есть бабушка — единственная дочь экс-мэра и мать Екатерины Людмила. С декабря 2022 года женщина отбывает наказание в колонии общего режима за вымогательство (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) 200 млн руб. у зампреда губернской думы Александра Милеева.

Отец Екатерины — бывший участник одной из самарских ОПГ Константин Щербаков. Он был убит в 2001 году. Отчим девушки — самарский авторитет Лорд (настоящее имя — Сергей Логинов). Он состоял в ОПГ «Мукоедов», занимался хищениями горюче-смазочных материалов через незаконные врезки в нефтепроводы. В 2011 году мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за организацию приготовления к убийству замначальника одной из служб самарского управления ФСБ.

Мотив внучки

Тархова рассчитывала заработать 145 млн рублей после продажи недвижимости дедушки и бабушки — особняков в Московской области, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиля.

По данным SHOT, бывший градоначальник владел двумя участками в деревне Белеутово Ленинского городского округа Подмосковья. На одном из них, площадь которого чуть более 1 тыс. кв. м, расположен коттедж площадью 372,90 кв. м. На втором участке стоит дом площадью почти 890 кв. м. У Тархова также есть квартира в жилом комплексе бизнес-класса «Твинс» на улице Антонова-Овсеенко в Самаре. Площадь жилья — 172,6 кв. м, рыночная стоимость — около 25,6 млн рублей.

Белый автомобиль Toyota RAV4 стоимостью примерно 2,5 млн рублей Тархова уже успела продать.

По информации «Известий», долги Екатерины превышают 700 тыс. рублей.

В отношении нее было открыто четыре исполнительных производства с разными суммами задолженности. Все прекращены в связи с невозможностью взыскания.

Экс-мэра Самары и его жену нашли в бочках забитыми насмерть. Подозревают внучку Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья убиты в своей квартире после возвращения... 06 февраля 09:31

Виктор Тархов занимал пост мэра Самары в 2006–2010 годах. В 2010-м пытался избраться повторно, но проиграл и стал заниматься бизнесом.

В советские годы Тархов возглавлял Куйбышевский облисполком, руководил Куйбышевским заводом синтетического спирта. После был гендиректором Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, успел поработать в «ЮКОСе», избирался депутатом губернской думы и даже боролся за пост губернатора.