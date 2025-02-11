Тело экс-мэра Самары могло быть растворено в кислоте

Mash: тела экс-мэра Самары Тархова и его супруги могли растворить в кислоте

Тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, в убийстве которых подозревают их внучку, могли быть растворены в кислоте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Если версия подтвердится, то от жертв могли остаться только зубы, которые будет сложно найти.

Авторы публикации отмечают, что обнаружить тела будет трудно в любом случае, поскольку они могли затеряться среди тонн мусора. На данный момент поиском занимаются около ста человек.

7 февраля внучке бывшего мэра Самары Екатерине Тарховой предъявили обвинения в двойном убийстве — дедушки и бабушки. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления. Девушка приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости для того, чтобы скрыть следы убийства. Обвиняемая отказалась от дачи показаний. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что тела экс-мэра Самары и его жены будут искать с помощью GPS-трекеров.