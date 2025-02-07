Следственные действия по делу об убийстве экс-мэра Самары идут на мусорном полигоне

Следственные действия по делу об убийстве Тарховых идут на полигоне ТБО

Следственные действия по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги проходят на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Преображенка». Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня на полигоне «Преображенка»... проводятся следственные действия в присутствии представителя АО «Экология», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативные мероприятия связаны с расследованием убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги.

Полигон в настоящее время по прежнему продолжает свою работу.

Также сообщается, что тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены будут искать с помощью GPS-трекеров. Предполагается, что трупы могут находиться на мусорном полигоне.

По подозрению в убийстве экс-мэра Самары и его супруги арестована их внучка Екатерина Тархова. В квартире у девушки нашли телефоны и паспорта дедушки и бабушки. Также установлено, что она успела продать автомобиль пары и ювелирные изделия. Всего, как полагают следователи, Тархова рассчитывала получить 145 млн рублей с продажи имущества родственников. Их останки она могла утилизировать в канистрах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее правнука убитого экс-мэра Самары отправили в детдом.