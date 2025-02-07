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Внучке бывшего мэра Самары предъявили обвинение в двойном убийстве

СК: в Самаре предъявлено обвинение внучке экс-мэра города в двойном убийстве

Внучке бывшего мэра Самары Екатерине Тарховой предъявили обвинения в двойном убийстве. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления. Девушка приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости для того, чтобы скрыть следы убийства.

На данный момент правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, чтобы выявить мотивы совершенных деяний и найти возможных пособников Тарховой.

Обвиняемая отказалась от дачи показаний.

Накануне суд арестовал Екатерину Тархову. Следствие считает, что она убила своих бабушку и дедушку — экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью. В квартире у девушки нашли телефоны и паспорта убитых. Также установлено, что она успела продать автомобиль пары и ювелирные изделия. Всего, как полагают следователи, Тархова рассчитывала получить 145 млн рублей с продажи имущества родственников. Их останки, как предполагается, она могла утилизировать в канистрах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее правнука убитого экс-мэра Самары отправили в детдом.

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