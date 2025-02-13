Следователи не нашли тела убитых экс-мэра Самары и его жены

РИА Новости: тела экс-мэра Самары и его жены не нашли на мусорном полигоне

Следователи не нашли тел убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи на мусорном полигоне. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО «Экология».

Источник агентства из компании отметила, что работа Следственного комитета на полигоне завершена, останки найти не смогли. Она отметила, что «Экология» предоставила поисковикам технику: экскаватор, бульдозер, погрузчик.

«В течение недели была обследована площадь около 1 гектара (100 на 100 метров). <...> Отходы с данного участка переносили на специальную площадку, где дополнительно обследовали вручную», — заключила она.

Telegram-канал Mash писал, что у следователей также появилась версия, что тела Тарховых могли быть растворены. Если это подтвердится, то от жертв могли остаться только зубы, которые будет сложно найти.

7 февраля внучке бывшего мэра Самары Екатерине Тарховой предъявили обвинения в двойном убийстве — дедушки и бабушки. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления. Девушка приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости для того, чтобы скрыть следы убийства. Обвиняемая отказалась от дачи показаний. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что тела экс-мэра Самары и его жены будут искать с помощью GPS-трекеров.