Бастрыкин провел в Грозном совещание по поводу крушения самолета в Актау

Уголовное дело о крушении самолета в Актау передано в главное управление СК РФ

Председатель российского СК Александр Бастрыкин провел в Грозном совещание по поводу обстоятельств крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау, после чего уголовное дело о расследовании катастрофы было передано в главное следственное управление ведомства по РФ. Об этом сообщает СК в Telegram-канале.

По данным ведомства, возбужденным по ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) делом будет заниматься группа из следователей, криминалистов и экспертов, уже расследовавших авиапроисшествия.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

На следующий день президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, самолет пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

В свою очередь, Алиев во время переговоров с Путиным заявил, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию в небе над территорией России. Также он добавил, что сформирована международная группа экспертов для расследования авиакатастрофы.

Ранее Зеленский пообщался с Алиевым по поводу инцидента с разбившимся самолетом.