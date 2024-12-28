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Путин извинился перед президентом Азербайджана за инцидент с разбившимся самолетом

Путин извинился перед Алиевым за инцидент с самолетом AZAL в пространстве России
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин извинился перед азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым за инцидент с крушением пассажирского самолета AZAL в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования», — говорится в сообщении.

В тексте указано, что самолет пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

Сейчас сотрудники прокуратур Азербайджана и России, а также СК РФ проводят совместное расследование в Грозном. Кроме того, идет следствие на месте авиакатастрофы под Актау при участии служб Казахстана, РФ и Азербайджана.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее стало известно, что Бразилия присоединилась к расследованию крушения самолета в Актау.

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Крушение самолета в Казахстане
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