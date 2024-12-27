В минтрансе Азербайджана назвали причину падения самолета AZAL

Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной падения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане стало «вмешательство извне». Об этом сообщает Axar.az.

По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

До этого в министерстве иностранных дел России заявили, что РФ не вела никаких переговоров с Азербайджаном и Казахстаном на тему выработки возможных версий произошедшей авиакатастрофы.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее в Казахстане уточнили данные о взрыве кислородного баллона в упавшем самолете.