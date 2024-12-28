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Зеленский пообщался с Алиевым по поводу инцидента с разбившимся самолетом

Зеленский обсудил с Алиевым инцидент с крушением самолета в Казахстане
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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили инцидент с крушением пассажирского самолета AZAL в Казахстане. Публикация появилась в Telegram-канале Зеленского.

«Провел разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования ему и азербайджанскому народу в связи с ужасной катастрофой рейса J2-8243 «Азербайджанских авиалиний». Мы отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета. Ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле», — говорится в публикации.

Зеленский утверждает, что Россия «должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию».

Украинский лидер отметил, что Киев поддержит Баку в сложившейся ситуации.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее в Кремле ответили на требования Азербайджана извиниться за сбитие самолета.

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