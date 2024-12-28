Сформирована международная группа экспертов для расследования крушения в Актау

Алиев: сформирована международная группа для расследования крушения в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что сформирована международная группа экспертов для расследования авиакатастрофы самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» в Актау. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Ильхам Алиев заявил, что по инициативе азербайджанской стороны создана группа международных экспертов для всестороннего расследования причин этой катастрофы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что эта эта группа уже приступила к работе.

Также стало известно, что Путин извинился перед Алиевым за инцидент с крушением пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета в Казахстане стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

Ранее Токаев заявил Алиеву, что приложит усилия для выяснения обстоятельств авиакатастрофы.