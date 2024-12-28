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Алиев заявил, что борт AZAL подвергся внешнему воздействию в небе над РФ

Президент Азербайджана Алиев: самолет AZAL подвергся внешнему воздействию
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что потерпевший крушение самолет AZAL подвергся внешнему воздействию в небе над территорией России. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Глава азербайджанского государства подчеркнул, что наличие множественных отверстий в корпусе самолета, характер ранения пассажиров и членов экипажа инородными фрагментами, пробившими обшивку самолета еще в воздухе, а также показания выживших бортпроводников и пассажиров подтверждают факт внешнего физико-технического вмешательства», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров главы государств заявили о необходимости серьезного расследования инцидента и обозначили необходимость привлечения виновных к ответственности.

Во время телефонного разговора Путин извинился перед Алиевым за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, самолет пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

Ранее стало известно, что Бразилия присоединилась к расследованию крушения самолета в Актау.

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