Три страны помогут Казахстану расшифровать черные ящики

Специалисты из России, Азербайджана и страны — производителя самолета — Бразилии — помогут Казахстану расшифровать черные ящики лайнера AZAL, потерпевшего крушение под Актау. Об этом договорились президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Кремля.

Казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Стороны выразили надежду, что данная работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

На следующий день президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, самолет пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

В свою очередь, Алиев во время переговоров с Путиным заявил, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию в небе над территорией России. Также он добавил, что сформирована международная группа экспертов для расследования авиакатастрофы.

Ранее в Казахстане раскрыли детали авиакатастрофы в Актау.