В Казахстане раскрыли детали авиакатастрофы в Актау

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Потерпевший крушение в казахстанском Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) получил повреждения за пределами воздушного пространства республики. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, передает агентство Tengrinews.

Он ссылается на данные экспертов по факту авиакатастрофы.

«Следственной оперативной группой назначены различного рода экспертизы. Ранее были назначены судебно-медицинские, гистологические экспертизы», — рассказал вице-премьер Казахстана.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

Ранее министр транспорта Казахстана рассказал, как происходила катастрофа в Актау.