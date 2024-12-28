Казахстан привлек к расследованию авиакатастрофы в Актау экспертов из России

Бозумбаев: два эксперта из РФ привлечены к расследованию авиакатастрофы в Актау

Казахстан привлек 17 международных экспертов к расследованию крушения самолета в Актау. Об этом изданию Tengri News сообщил вице-премьер республики Канат Бозумбаев, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.

По его словам, в расследовании принимают участие шесть специалистов из Азербайджана, двое — из России, двое — от бразильской авиастроительной компании Embraer, трое — от бразильского Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA), трое — от Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Бозумбаев добавил, что в ближайшее время к расследованию подключится эксперт от Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

На следующий день президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, самолет пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

В свою очередь, Алиев во время переговоров с Путиным заявил, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию в небе над территорией России. Он добавил, что сформирована международная группа экспертов для расследования авиакатастрофы.

Ранее в Кремле прокомментировали обвинения США в причастности РФ к авиакатастрофе в Актау.