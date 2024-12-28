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В Кремле прокомментировали обвинения США в причастности РФ к авиакатастрофе в Актау

Песков призвал ориентироваться на итог расследования крушения самолета под Актау

В Кремле видели заявления американской стороны о том, что якобы Россия может быть причастна к крушению азербайджанского самолета в казахстанском Актау. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

27 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне увидели некие «первичные признаки» того, что борт могли сбить российские силы ПВО. США также предложили помощь в расследовании крушения самолета.

«Хочу напомнить вчерашнее заявление [главы Росавиации Дмитрия] Ядрова, который сказал, что Россия окажет всестороннюю поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин крушения самолета. Эта готовность Россией была заявлена, и ждем результатов расследования. Здесь неуместно говорить что-то со стороны администрации президента», — сказал представитель Кремля.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее Baza опубликовал список с именами 67 пассажиров разбившегося в Актау самолета.

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Крушение самолета в Казахстане
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