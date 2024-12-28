Назначены баллистическая и взрывотехническая экспертизы по ЧП в Актау

По авиаинциденту в Актау назначены баллистическая и взрывотехническая экспертизы

Для расследования причин крушения самолета в казахстанском Актау проведут три экспертизы. Об этом изданию Tengri News сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.

По его словам, эксперты приходят к выводу, что воздушное судно получило повреждения за пределами воздушного пространства республики.

«Назначили комплексную трасологическую, баллистическую и взрывотехническую экспертизу — когда был взрыв, от чего был взрыв. Экспертиза должна нам дать четкие ответы. По итогам мы будем информировать общественность: и казахстанскую, и мировую», — сказал вице-премьер.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

На следующий день президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, самолет пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

В свою очередь, Алиев во время переговоров с Путиным заявил, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию в небе над территорией России. Он добавил, что сформирована международная группа экспертов для расследования авиакатастрофы.

Ранее министр транспорта Казахстана рассказал, как происходила катастрофа в Актау.