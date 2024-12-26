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Министр транспорта Казахстана рассказал, как происходила катастрофа в Актау

Глава Минтранса Казахстана Карабаев рассказал, как происходило крушение самолета
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Министр транспорта Марат Карабаев рассказал о том, как происходило крушение самолета. Его слова приводит агентство Казинформ.

«Аварийные службы аэропорта были готовы к приему самолета. Экипаж после входа в воздушное пространство РК установил связь с диспетчером вышки города Актау», — заявил глава Минтранса Казахстана.

Карабаев добавил, что диспетчер оперативно произвел все необходимые действия для того, чтобы обеспечить посадку самолета на аэродром. Министр транспорта подчеркнул, что для облегчения установления визуального контакта с полосой были включены огни на взлетно-посадочных полосах.

По данным агентства, экипаж предпринял две попытки захода на взлетно-посадочные полосы аэродрома Актау, наблюдались хаотичные изменения высоты судна — оно отклонилось в сторону береговой линии.

Карабаев указал, что около 11:28 по местному времени была потеряна связь с экипажем и самолет «допустил столкновение с землей». Глава Минтранса Казахстана отметил, что на место происшествия незамедлительно выехали и прибыли первыми на место падения спасательная служба аэропорта Актау, после чего оперативно приступили к эвакуации пассажиров самолета.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), который следовал по рейсу из столицы Азербайджана Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Позже в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области Казахстана сообщили, что были опознаны десять тел жертв авиакатастрофы.

Ранее выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал, как стюардесса успокаивала людей.

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Крушение самолета в Казахстане
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