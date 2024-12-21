В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его данным, на время действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили пять рейсов, которые следовали в Казань.

Незадолго до этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в саратовском аэропорту Гагарин. По словам Кореняко, временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов на фоне атак беспилотников на Казань.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на местные СМИ писал о трех пострадавших при атаке дронов, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее военкор заявил, что Украина применила тактику «двух дронов» при атаке на Казань.