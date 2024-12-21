Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Саратова сняли ограничения

Росавиация: ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Саратова сняли
close
Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в саратовском аэропорту Гагарин сняты. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«В период действия ограничений на запасной аэродром Волгоград «ушел» один самолет, совершавший рейс в Саратов. Сейчас этот рейс летит в аэропорт назначения Гагарин», — добавил Кореняко.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

В связи с атакой БПЛА в Татарстане временно приостановил работу также аэропорт Ижевска. По словам губернатора Удмуртской республики Александра Бречалова, в аэропорту введен план «Ковер», полеты приостановлены.

Ранее прокуратура Татарстана взяла на контроль ситуацию с ограничениями в аэропорту Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами