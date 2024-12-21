Росавиация: ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Саратова сняли

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в саратовском аэропорту Гагарин сняты. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«В период действия ограничений на запасной аэродром Волгоград «ушел» один самолет, совершавший рейс в Саратов. Сейчас этот рейс летит в аэропорт назначения Гагарин», — добавил Кореняко.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

В связи с атакой БПЛА в Татарстане временно приостановил работу также аэропорт Ижевска. По словам губернатора Удмуртской республики Александра Бречалова, в аэропорту введен план «Ковер», полеты приостановлены.

Ранее прокуратура Татарстана взяла на контроль ситуацию с ограничениями в аэропорту Казани.