После атаки украинских дронов в трех районах Казани произошли пожары

Мэрия: после атаки дронов в трех районах Казани произошли возгорания

После атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожары произошли в трех районах Казани. Об этом сообщила мэрия Казани в Telegram-канале.

Возгорания зафиксировали в Советском, Кировском и Приволжском районах города.

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что около 7:50 мск в Татарстане сработали системы противовоздушной обороны. В результате они сбили один дрон самолетного типа.

По данным Telegram-канала SHOT, украинский дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани. Речь идет о жилом комплексе «Лазурные небеса», который находится на пересечении улиц Взлетной и Патриса Лумумбы.

Спустя некоторое время второй дрон атаковал жилой многоэтажный дом в Казани во время эвакуации людей.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число сбитых за ночь дронов ВСУ.