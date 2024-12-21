Названо предварительное число пострадавших при атаке БПЛА на Казань

«Подъем»: в результате атаки БПЛА на Казань могли пострадать три человека

Три человека, предварительно, получили ранения в результате атаки украинских дронов на столицу Республики Татарстан. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем» со ссылкой на местные СМИ.

«В основном, у людей порезы от выбитых стекол», — говорится в материале.

Однако в пресс-службе главы региона Рустама Минниханова не подтвердили информацию о том, что в Казани во время атаки беспилотников пострадали люди. Также, по информации властей, на фоне произошедшего на местных промышленных предприятиях была объявлена эвакуация. Сейчас сотрудники заводов и комбинатов находятся в укрытиях.

21 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в небе над Татарстаном был ликвидирован один украинский дрон.

Впоследствии в Telegram-канале SHOT появилась информация об атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на 37-этажный жилой комплекс «Лазурные небеса» в Казани. Спустя некоторое время в здание врезался еще один дрон.

Кроме того, ударам подверглись и другие здания. Всего в столице республики зафиксировали восемь прилетов беспилотников, шесть из них пришлись на жилые дома.

В связи с этим в аэропорту Казани были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Кроме того, в населенном пункте развернули оперативный штаб по ликвидации последствий атак БПЛА.

Ранее глава Татарстана прибыл к месту атаки беспилотников.