Военкор заявил, что Украина применила тактику «двух дронов» при атаке на Казань

Украина применила тактику «двух дронов» при осуществлении атаки на Казань 21 декабря. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

К такому выводу военкор пришел, увидев на кадрах, что беспилотники попали по одному и тому же высотному зданию. По словам журналиста, тактика «двух дронов» заключается в следующем: первый дрон выносит окна и рамы, а второй влетает в пролом и взрывается внутри.

Коц отметил, что уже видел последствия подобной атаки в Шебекино Белгородской области.

«Два квадрокоптера, нагруженные взрывчаткой, таким образом обрушили в жилой хрущевке межэтажные перекрытия с четвертого по второй этажи», — написал военкор, добавив, что, по сути, это эквивалент прямого попадания 155-миллиметрового артиллерийского снаряда.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Ранее стала известна возможная модель БПЛА, которыми украинские военные атаковали Казань.