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Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани в связи с атакой БПЛА

Росавиация: ограничения введены на работу аэропорта Казани в связи с атакой БПЛА
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани в связи с атакой беспилотников на город. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 21 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — написал Коренянко.

В настоящее время аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Представитель Росавиации добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что около 7:50 мск в Татарстане сработали системы противовоздушной обороны. В результате они сбили один дрон самолетного типа.

По данным Telegram-канала SHOT, украинский дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани. Речь идет о жилом комплексе «Лазурные небеса», который находится на пересечении улиц Взлетной и Патриса Лумумбы.

Спустя некоторое время второй дрон атаковал жилой многоэтажный дом в Казани во время эвакуации людей.

Ранее оперативный штаб развернули на месте атаки беспилотников по жилым домам в Казани.

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