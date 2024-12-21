Глава Татарстана заявил о работе всех сил над устранением последствий атак на Казань

Минниханов: в Казани развернули все силы после атаки беспилотников ВСУ

Губернатор Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в Казани после атак бесиплотников на жилые дома развернули все силы и организовали оперативный штаб по помощи пострадавшим.

По его словам, жителей поврежденных домов эвакуировали, для них организованы места временного размещения и горячего питания.

«Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома», — заявил он.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на местные СМИ писал о трех пострадавших при атаке дронов, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее российский военный рассказал, как сбивал беспилотники ВСУ при помощи автомата Калашникова.