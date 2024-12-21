ВСУ ударили по Казани беспилотниками

Утром 21 декабря восемь украинских беспилотников атаковали Казань. В трех городских районах, Советском, Кировском и Приволжском, начались пожары. В пресс-службе главы республики уточнили, что один из беспилотников пытался атаковать промышленное предприятие, один зафиксировали над рекой, еще шесть прилетов пришлось на жилой массив.

На месте развернули оперативный штаб. Туда прибыли мэр Казани Ильсур Метшин и глава Татарстана Рустам Минниханов. Власти решили провести выборочную эвакуацию в тех школах, где это было необходимо в целях безопасности, детей временно проводили в подвалы.

Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Казани, он временно не принимает и не отправляет рейсы.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.