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Российский боец рассказал, как сбивал беспилотники ВСУ из автомата Калашникова

РИА: российский зенитчик с помощью автомата Калашникова сбил более 20 дронов ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий зенитного дивизиона 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» Дмитрий Сухушин рассказал РИА Новости, что сбил в одиночку более 20 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Боец пояснил, что сбивал вражеские FPV-дроны с помощью автомата Калашникова. По его словам, его главная задача — обеспечить безопасное передвижение техники и личного состава Вооруженных сил России.

Сухушин также раскрыл особенности дронов противника. По его словам, полет FPV-дрона противника очень непредсказуем. Он добавил, что иногда БПЛА можно обнаружить и по звуку. Военнослужащий также отметил, что когда он прибыл в зону СВО, количество украинских беспилотников было незначительным, но в последнее время их стало в несколько раз больше.

До этого в ФСБ сообщали, что над Донецком и Макеевкой с помощью системы защиты «Купол Донбасса» за неделю перехватили 138 беспилотных летательных аппаратов. Одного из дронов-камикадзе с взрывчаткой перехватили у объекта водоснабжения, отметили в ведомстве.

Ранее украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области.

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