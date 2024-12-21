В мэрии Казани рассказали о повреждениях в ЖК после атаки беспилотника

Мэрия Казани: в ЖК «Манхеттен» дрон попал в шпиль, все коммуникации работают

В ЖК «Манхеттен» в Казани беспилотник повредил шпиль на крыше, пострадал элемент здания. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

По данным властей, все коммуникации дома работают, пострадавших нет. Переселения жильцов многоэтажки не потребовалось, однако подготовили пункты временного размещения, которые предложили эвакуированным.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на местные СМИ писал о трех пострадавших при атаке дронов, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число сбитых за ночь дронов ВСУ.