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В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за ночь дронов ВСУ

Минобороны РФ: системы ПВО в течение ночи сбили 19 украинских БПЛА
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РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 19 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале российского министерства обороны.

Из заявления следует, что девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были ликвидированы в воздушном пространстве Белгородской области. В Воронежской области, в свою очередь, сбили пять дронов.

Еще три беспилотника сбили в небе над акваторией Черного моря. По одному летательному аппарату нейтрализовали в Краснодарском крае и Курской области, добавили в ведомстве.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивается в публикации.

Рано утром 21 декабря в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой народной республике (ДНР) заявили о попытке дрона ВСУ нанести удар по электрической подстанции в административном центре региона. Украинский беспилотник перехватили в Куйбышевском районе Донецка, недалеко от инфраструктурного объекта.

При осмотре БПЛА специалисты обнаружили прикрепленное к нему взрывное устройство. Его уже обезвредили.

Ранее российский военный рассказал, как сбивал беспилотники ВСУ при помощи автомата Калашникова.

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