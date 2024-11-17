В городах Днепропетровской области Украины произошли взрывы

В Днепре, Кривом Роге и Павлограде на Украине произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Другие подробности не приводятся.

До этого сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Черкасской и Николаевской областях.

Утром 16 ноября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские войска нанесли удар по железнодорожному узлу в городе Раздельная Одесской области. По его словам, атака была произведена во время сортировки составов с военными грузами.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье заявили об ударе по цеху по производству дронов в Николаеве.