Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с призывом оказать критически важную помощь на фоне удара ВС РФ по военным объектам в Киеве. Публикация появилась на его странице в соцсети X.

Зеленский заявил, что «критически важно», чтобы ВСУ имели все необходимые средства для обороны. Он поблагодарил союзников Украины и напомнил, что поставка ракет для систем ПВО и выполнение соглашений по производству и поставкам в военной сфере являются необходимыми усилиями.

«И чем успешнее будут наши воины, тем ближе мы будем продвигаться к окончанию этой войны. Вот как достигается мир с помощью силы», — написал Зеленский.

Накануне военкоры писали, что после нескольких ночных ударов по системе противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве и Киевской области на Украине сделали вывод, что российские войска такой тактикой методично разрушают ПВО столичного региона и специально перегружают ее звенья.

Известно, что в ночь на 12 ноября Вооруженные силы РФ нанесли очередные удары по объектам украинских войск на различных подконтрольных им территориях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, как Зеленский хочет склонить Трампа на свою сторону.