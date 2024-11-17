Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве

Новые взрывы на фоне воздушной тревоги произошли в Киеве. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал» в своем Telegram-канале.

«Взрывы звучат в Киеве», — отмечается в публикации.

Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в украинской столице.

В Киеве с 06:38 мск звучит сигнал воздушной тревоги.

Утром 17 ноября издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Черкасской области Украины. Подробностей издание не привело. Серия взрывов на фоне воздушной тревоги произошла и в Николаеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские солдаты атаковали дронами флаги РФ.