В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Винницкой и Житомирской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Одновременно с этим, как следует из данных ресурса, сигнал воздушной опасности перестал звучать в Черниговской области страны.

На момент публикации материала в красной зоне продолжали находиться Киевская, Полтавская, а также Сумская, Харьковская и Черкасская области Украины.

До этого сообщалось, что в вечерние часы субботы, 16 ноября, в городе Николаеве на юго-востоке Украины произошел взрыв на фоне объявления воздушной тревоги.

Также серия взрывов была зафиксирована в Черниговской области страны, а днем взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне. При этом воздушная тревога в этом регионе не объявлялась.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется на регулярной основе в различных регионах Украины, а также на всей территории страны. В Минобороны РФ заявляют, что все атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье заявили об ударе по цеху по производству дронов в Николаеве.