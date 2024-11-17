В Николаеве на Украине произошла серия взрывов

В украинском городе Николаеве произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«В Николаеве звучат повторные взрывы», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о взрывах в городе.

С 5:34 мск в Николаевской области действует воздушная тревога.

Вечером 16 ноября стало известно, что в Николаеве российские военные поразили цех завода, где изготавливались беспилотные летательные аппараты.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее взрывы произошли в Харькове.