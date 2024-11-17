В Черкасской области Украины снова зафиксировали взрывы

В Черкасской области Украины зафиксировали повторные за утро взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

При этому других подробностей издание не привело.

В Черкасской области сейчас действует воздушная тревога. Также тревога объявлена в Киеве. В красную зону на карте тревог попали Киевская, Одесская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черниговская, Днепропетровская и Харьковская области, а также подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.

По данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве в 04:05 мск. В ночь на воскресенье, 17 ноября, сигнал тревоги начал распространяться по областям через 40 минут после полуночи.

Одними из первых на Украине в красную зону на карте тревог попали Киевская, Тернопольская и Черкасская области. До этого сирены замолчали в Винницкой области. Здесь тревога продолжалась 1 час 42 минуты.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.